"Спартак" не может согласовать с "Рубином" условия трансфера Канунникова

Московский "Спартак" не может согласовать с казанским "Рубином" условия трансфера форварда последних Максима Канунникова.

Как информирует чемпионат.com, "красно-белые" готовы воспользоваться возможностью заплатить за игрока сумму отступных в размере одного миллиона долларов. Однако в "Рубине" утверждают, что, согласно контракту футболиста, клаусула за него составляет шесть миллионов евро.

Как оказалось, Канунников предоставил своему клубу дополнительное соглашение, в котором указана сумма отступных в размере одного миллиона и законность которого намерены проверить казанцы.

Напомним, ранее анонсировалось, что Канунников станет игроком "Спартака" уже на этой неделе. | soccernews.ru