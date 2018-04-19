"Спартак" не может выиграть в серии пенальти почти 24 года

В полуфинальном матче Кубка России "Спартак" уступил "Тосно" в серии пенальти.

Как сообщают российские СМИ, "красно-белые" проиграли в послематчевой серии 11-метровых ударов уже в шестой раз подряд.

"Спартаку" не удаётся победить "по пенальти" с 22 мая 1994 года, когда в финале Кубка России был обыгран ЦСКА.

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