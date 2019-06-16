"Спартак" не опубликовал ни одного фото Глушакова с медосмотра

Пресс-служба "Спартака" опубликовала фотоотчет с медосмотра на официальном сайте клуба.

Осмотр проходил 15 июня в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе.

На сайте представлено 64 фотографий. И ни на одной из них не было капитана команды Дениса Глушакова.

Ранее стало известно, что Глушаков написал яркое обращение к фанатам "Спартака".

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