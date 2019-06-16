"Спартак" не опубликовал ни одного фото Глушакова с медосмотра
Пресс-служба "Спартака" опубликовала фотоотчет с медосмотра на официальном сайте клуба.
Осмотр проходил 15 июня в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе.
На сайте представлено 64 фотографий. И ни на одной из них не было капитана команды Дениса Глушакова.
Ранее стало известно, что Глушаков написал яркое обращение к фанатам "Спартака".
А еще: "Ростов" не будет подписывать Глушакова| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
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|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20