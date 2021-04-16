"Спартак" не отказался от идеи приглашения Фонсеки
Фото La Presse / Автор неизвестен
Наставник "Ромы" Паулу Фонсека остаётся кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака".
По информации Sport Mediaset, именно в португальце "красно-белые" видят подходящего специалиста для строительства новой команды.
Действующий тренер "Спартака" Доменико Тедеско покинет должность по окончании сезона. Он отказался продлевать истекающий в июне контракт.
Что касается Фонсеки, то его соглашение с "Ромой" также подходит к концу летом, поэтому за него не придётся выплачивать компенсацию.
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