"Спартак" не отказался от идеи приглашения Фонсеки

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Наставник "Ромы" Паулу Фонсека остаётся кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака".

По информации Sport Mediaset, именно в португальце "красно-белые" видят подходящего специалиста для строительства новой команды.

Действующий тренер "Спартака" Доменико Тедеско покинет должность по окончании сезона. Он отказался продлевать истекающий в июне контракт.

Что касается Фонсеки, то его соглашение с "Ромой" также подходит к концу летом, поэтому за него не придётся выплачивать компенсацию.

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