"Спартак" не откажется от сборов в ОАЭ и Катаре, несмотря на сложную политическую обстановку на Ближнем Востоке
Московский "Спартак" не планирует переносить сборы в ОАЭ и Катаре, несмотря на сложную политическую обстановку на Ближнем Востоке, сообщают российские СМИ.
Россияне намерены провести первый сбор в ОАЭ с 13 по 24 января, а с 1 по 9 февраля планируют принять участие в Кубке Париматч Премьер, который состоится в Катаре.
Сегодня ночью стало известно о крушении в Иране украинского пассажирского самолета. В авиакатастрофе погибло более 170 человек. В связи с этим росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.
Напомним, что несколько дней назад США нанесли удар по территории Ирана, в результате чего был убит генерал Касем Сулеймани. В ответ на это иранцы обстреляли две американских военных базы в Ираке.
Не пропустите: Кубок Париматч Премьер не будет перенесен из-за сложной ситуации на ближнем Востоке. | http://soccernews.ru
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