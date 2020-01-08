"Спартак" не откажется от сборов в ОАЭ и Катаре, несмотря на сложную политическую обстановку на Ближнем Востоке

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"Спартак" не откажется от сборов в ОАЭ и Катаре, несмотря на сложную политическую обстановку на Ближнем Востоке

Московский "Спартак" не планирует переносить сборы в ОАЭ и Катаре, несмотря на сложную политическую обстановку на Ближнем Востоке, сообщают российские СМИ.

Россияне намерены провести первый сбор в ОАЭ с 13 по 24 января, а с 1 по 9 февраля планируют принять участие в Кубке Париматч Премьер, который состоится в Катаре.

Сегодня ночью стало известно о крушении в Иране украинского пассажирского самолета. В авиакатастрофе погибло более 170 человек. В связи с этим росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.

Напомним, что несколько дней назад США нанесли удар по территории Ирана, в результате чего был убит генерал Касем Сулеймани. В ответ на это иранцы обстреляли две американских военных базы в Ираке.

Не пропустите: Кубок Париматч Премьер не будет перенесен из-за сложной ситуации на ближнем Востоке. | http://soccernews.ru
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