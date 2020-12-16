"Спартак" не отпустил Кокорина в отпуск

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"Спартак" не отпустил Кокорина в отпуск

"Спартак" принял решение не отпускать нападающего Александра Кокорина в отпуск как минимум до 29 декабря.

По сведениям Metaratings.ru, футболист будет тренироваться в Москве по наблюдением физиотерапевта. Напомним, что у Кокорина выявили мышечную травму, которую он получил в игре против "Ротора".

"Спартак" подписал Кокорина минувшим летом, заключив с ним контракт до 2023 года. За это время он провел 10 игр, в которых реализовал два пенальти и отдал два ассиста.

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