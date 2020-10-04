"Спартак" не отпустил Зелимхана Бакаева в итальянский клуб

Туринский "Торино" проявлял интерес к полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву, но получил отказ, сообщает Megaratings.

По сведениям источника, итальянский клуб хотел арендовать футболиста до конца сезона, но "красно-белые" отказались отпускать одного из своих лидеров.

В нынешнем сезоне 24-летний Бакаев провел за "Спартак" 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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