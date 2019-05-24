"Спартак" не отпустит в отпуск Адриано и Фернандо раньше других игроков

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов запретил бразильским легионерам полузащитнику Лукасу Фернандо и нападающему Луису Адриано уйти в отпуск раньше других игроков, сообщают российские СМИ.

По данным источника, оба игрока будут ждать команду после матча 30-го тура чемпионата России с "Оренбургом", который состоится 26 мая. Затем для всех футболистов состоится итоговое собрание, после которого они уйдут в отпуск.

Напомним, что Фернандо и Адриано получили желтые карточки в матче 29-го тура с "Крыльями Советов" (2:1) и пропустят встречу с "Оренбургом" из-за дисквалификаций.

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