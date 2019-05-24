"Спартак" не отпустит в отпуск Адриано и Фернандо раньше других игроков
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов запретил бразильским легионерам полузащитнику Лукасу Фернандо и нападающему Луису Адриано уйти в отпуск раньше других игроков, сообщают российские СМИ.
По данным источника, оба игрока будут ждать команду после матча 30-го тура чемпионата России с "Оренбургом", который состоится 26 мая. Затем для всех футболистов состоится итоговое собрание, после которого они уйдут в отпуск.
Напомним, что Фернандо и Адриано получили желтые карточки в матче 29-го тура с "Крыльями Советов" (2:1) и пропустят встречу с "Оренбургом" из-за дисквалификаций.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20