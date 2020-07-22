"Спартак" не планирует возвращать Митрюшкина

Московский "Спартак" не собирается возвращать своего бывшего голкипера Антона Митрюшкина, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, руководство "красно-белых" считает вратарскую линию полностью укомплектованной. Митрюшкин сейчас является свободным агентом и надеется вернуться в Россию. В последние несколько недель он проходил просмотр в "Монако", но монегаски не стали заключать с ним контракт.

24-летний Митрюшкин является воспитанником "Спартака". Его последним клубом был швейцарский "Сьон", за который он выступал с 2016 по 2020 годы, провел за него 76 матчей во всех турнирах и пропустил 127 голов.

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