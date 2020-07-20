"Спартак" не побеждает "Зенит" в Санкт-Петербурге более 8 лет

"Спартак" продлил свою безвыигрышную серию в гостевых матчах против "Зенита".

Напомним, что в воскресенье "красно-белые" на выезде уступили принципиальному сопернику со счётом 1:2.

"Спартак" уже более восьми лет не может победить "Зенит" в Санкт-Петербурге.

Последний триумф столичной команды на поле "сине-бело-голубых" датируется 6 мая 2012 года.

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