"Спартак" не побеждает "Зенит" в Санкт-Петербурге более 8 лет

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"Спартак" не побеждает "Зенит" в Санкт-Петербурге более 8 лет

"Спартак" продлил свою безвыигрышную серию в гостевых матчах против "Зенита".

Напомним, что в воскресенье "красно-белые" на выезде уступили принципиальному сопернику со счётом 1:2.

"Спартак" уже более восьми лет не может победить "Зенит" в Санкт-Петербурге.

Последний триумф столичной команды на поле "сине-бело-голубых" датируется 6 мая 2012 года.

Не пропустите: "Зенит" опубликовал победной фото из раздевалки после матча со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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