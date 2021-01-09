"Спартак" не получал от итальянских клубов предложений по Кокорину

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"Спартак" не получал от итальянских клубов предложений по Кокорину

У московского "Спартака" пока нет реальных вариантов трудоустроить в Италии нападающего Александра Кокорина.

Ранее сообщалось, что 29-летним футболистом интересуются "Рома", "Фиорентина" и "Болонья".

Однако, по информации "СЭ", речи о конкретных предложениях пока не идёт, а разговоры о возможном переезде россиянина в Серию А - это дело рук скаута Давиде Липпи.

Кокорин отличился 2 голами и 2 ассистами в 10 матчах текущего сезона.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 4,5 миллиона евро. Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до 2023 года.

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