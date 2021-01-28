"Спартак" не получал от "Вест Хэма" запрос на трансфер Максименко

В "Спартаке" заявили, что не знают об интересе лондонского "Вест Хэма" к голкиперу клуба Александру Максименко.

"Официального предложения по Максименко не поступало, в клуб никто не обращался", – сказал директор по связям с общественностью "красно-белых" Антон Фетисов.