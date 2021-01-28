"Спартак" не получал от "Вест Хэма" запрос на трансфер Максименко

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"Спартак" не получал от "Вест Хэма" запрос на трансфер МаксименкоВ "Спартаке" заявили, что не знают об интересе лондонского "Вест Хэма" к голкиперу клуба Александру Максименко

"Официального предложения по Максименко не поступало, в клуб никто не обращался", – сказал директор по связям с общественностью "красно-белых" Антон Фетисов.

Ранее в СМИ поступала информация, что "молотобойцы" ищут перспективного голкипера, который сможет конкурировать за место в основе в следующем сезоне. Именно тогда, как указывают источники, селекционеры англичан обратили внимание на 22-летнего Максименко.

Напомним, что футболист входит в систему "Спартака" с 2015 года. За основную команду дебютировал в 2018 году.

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