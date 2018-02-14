"Спартак" не понес новых потерь перед матчем с "Атлетиком"

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Спартак" дома сыграет с "Атлетиком".

Перед матчем здоровы все футболисты московского клуба и готовы принять в нем участие.

Не сыграют только восстанавливающиеся после операций Георгий Тигиев, Джано Ананидзе, Артем Тимофеев и Георгий Джикия. Кроме того на Лигу Европы не заявлен Никола Максимович.

Матч "Спартак" - "Атлетик" состоится в Москве 15 февраля и начнется в 21.00 мск.

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