"Спартак" не претендует на Копмейнерса

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"Спартак" не претендует на Копмейнерса

Полузащитник "АЗ Алкмара" Тен Копмейнерс не перейдёт в "Спартак", сообщает телеграм-канал "ЭкСпорт".

По информации источника, появившаяся ранее информация об интересе "красно-белых" к 21-летнему голландцу не соответствует действительности.

При этом клуб продолжает работать на трансферном рынке. Сейчас москвичи ищут нового опорника на замену бразильцу Фернандо, уехавшему в Китай.

Напомним, что в понедельник "Спартак" объявил о приобретении другого игрока "АЗ Алкмара" - хавбека Гуса Тиля. Сумма сделки - 18 миллионов евро.

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