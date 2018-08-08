"Спартак" не реализовал пенальти в матче с ПАОКом

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"Спартак" не реализовал пенальти в матче с ПАОКом

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес не забил 11-метровый в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов с ПАОКом (2:3, второй тайм).

Мяч после удара лидера "красно-белых" зацепил вратаря и угодил в штангу. Добить мяч в ворота спартаковцам не позволили защитники.

Не пропустите: ПАОК вышел вперед в матче со "Спартаком". | http://soccernews.ru

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