"Спартак" не реализовал пенальти в матче с ПАОКом

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес не забил 11-метровый в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов с ПАОКом (2:3, второй тайм).

Мяч после удара лидера "красно-белых" зацепил вратаря и угодил в штангу. Добить мяч в ворота спартаковцам не позволили защитники.

Не пропустите: ПАОК вышел вперед в матче со "Спартаком". | http://soccernews.ru