"Спартак" не смог обыграть "Муру" в товарищеском матче

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"Спартак" не смог обыграть "Муру" в товарищеском матче

В товарищеском матче, который прошёл в турецком Белеке, "Спартак" не сумел победить словенскую "Муру". В составе "красно-белых" отличился бразильский форвард Луис Адриано, реализовавший пенальти. 

"Спартак" - "Мура" - 1:1

Голы: Адриано, 13 (пенальти) - 1:0, Мароса, 46 (пенальти) - 1:1.

"Спартак": Максименко, Джикия, Боккетти, Комбаров (Айртон 46), Рассказов, Гулиев (Глушаков 46), Ломовицкий (Мелкадзе 46), Зобнин (Игнатов 62), Ханни (Ташаев 46), Роша (Глушенков 46), Адриано (Зе Луиш 46).

Не пропустите: "Спартак" определился с одним из соперников на заключительном тренировочном сборе. | http://soccernews.ru

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