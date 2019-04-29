"Спартак" не смог обыграть "Рубин" в матче 26-го тура РПЛ

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"Спартак" не смог обыграть "Рубин" в матче 26-го тура РПЛ

"Спартак" и "Рубин" закончили результативной ничьей в матче 26-го тура РПЛ. 

В составе москвичей гол забил Лукас Фернандо. Отметим, что это первый гол футболиста за 7 месяцев. У "Рубина" отметился Егор Сорокин.

"Спартак" - "Рубин" - 1:1 (1:0)

Голы: Фернандо, 23 - 1:0, Сорокин, 87 - 1:1.

"Спартак" (Москва): Максименко, Зобнин, Боккетти, Джикия, Айртон, Фернандо (Умяров, 89), Гулиев, Глушаков (Ещенко, 46), Ханни, Зе Луиш, Ломовицкий (Мелкадзе, 72).

"Рубин" (Казань): Ив.А.Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Калинин (Степанов, 67), Башкиров, Иг.Коновалов, Подберезкин (Пантелеев, 78), Полоз, Байрамян (Сагитов, 70)

"Спартак" с 40 очками занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые отстают от зоны Лиги чемпионов на 6 баллов. "Рубин", имея в активе 32 очка, расположился на 11 строчке.  

В следующем туре "Спартак" 4 мая встретится с "Уралом". А "Рубин" 3 мая сразится с "Оренбургом".

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