"Спартак" не смог отправить Хендрикса во вторую команду: подробности

Фото твиттер "Фратрии" / Автор неизвестен

Московский "Спартак" предпринял безуспешную попытку убрать полузащитника Йоррита Хендрикса из заявки первой команды.

По информации "Матч ТВ", голландского хавбека хотели отправить в дубль "красно-белых", но это оказалось невозможно из-за условий его контракта.

В результате "Спартак" лишился возможности усилить позицию опорника другим легионером.

Прошлым летом Хендрикс мог уйти в аренду во французский или бельгийский клуб, однако отказался менять команду.

В текущем сезоне игрок провёл за "Спартак" 9 матчей, результативными действиями не отличался. Сейчас он восстанавливается от травмы. У него диагностировано воспаление ахиллова сухожилия.

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