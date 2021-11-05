"Спартак" не смог отправить Хендрикса во вторую команду: подробности
Фото твиттер "Фратрии" / Автор неизвестен
Московский "Спартак" предпринял безуспешную попытку убрать полузащитника Йоррита Хендрикса из заявки первой команды.
По информации "Матч ТВ", голландского хавбека хотели отправить в дубль "красно-белых", но это оказалось невозможно из-за условий его контракта.
В результате "Спартак" лишился возможности усилить позицию опорника другим легионером.
Прошлым летом Хендрикс мог уйти в аренду во французский или бельгийский клуб, однако отказался менять команду.
В текущем сезоне игрок провёл за "Спартак" 9 матчей, результативными действиями не отличался. Сейчас он восстанавливается от травмы. У него диагностировано воспаление ахиллова сухожилия.
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