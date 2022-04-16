"Спартак" не смог победить "Рубин"

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Владислав Игнатьев, но во второй половине равновесие восстановил Александр Соболев.

"Спартак", набрав 31 очко, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин" с 26 очками остался на 12-й позиции.

"Спартак" - "Рубин" - 1:1 (0:1)

Голы: Игнатьев, 30 - 0:1, Соболев, 69 - 1:1

"Спартак": Максименко, Хлусевич, Чернов, Жиго, Джикия, Мозес (Бакаев, 46), Зобнин (Мартинс, 78), Умяров (Пруцев, 31), Игнатов, Николсон, Соболев

"Рубин": Дюпин, Самошников, Талби, Тесленко, Зотов, Мусаев, Ломовицкий, Игнатьев, Зуев, Бакаев, Лисакович.

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