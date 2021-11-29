"Спартак" не смог выиграть в 6-м матче подряд в РПЛ

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"Спартак" не смог выиграть в 6-м матче подряд в РПЛ

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Московский "Спартак" продлил безвыигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до шести матчей.

В 16-м туре "красно-белые" сыграли вничью с "Уфой" со счетом 1:1. Ранее московский клуб сыграл вничью с "Динамо" (2:2), "Ростовом" (1:1) и "Локомотивом" (1:1), а также проиграл "Зениту" (1:7) и "Краснодару" (1:2). В последний раз спартаковцы побеждали 3 октября в гостевом матче с "Ахматом" (1:0).

"Спартак", набрав 20 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч клуб проведет 4 декабря на своем поле с "Ахматом".

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