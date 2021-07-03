"Спартак" не смог выиграть во втором матче под руководством Витории (видеообзор)

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видеообзор товарищеского матча со словенским клубом "Браво".

Встреча состоялась в рамках тренировочного сбора в Австрии и завершилась вничью со счетом 2:2.

Словенцы открыли счет в концовке первого тайма, отличился Канцилия. "Спартак" отыгрался в начале второго тайма благодаря голу Мозеса. Вскоре "красно-белых" вывел вперед Бакаев. Впрочем, "Браво" спас от поражения Огринец.

"Спартак" Москва, Россия - "Браво" Любляна, Словения - 2:2 (0:1)

Голы: Канцилия, 45 - 0:1, Мозес, 52 (с пенальти) - 1:1, Бакаев, 58 - 2:1, Огринец, 85 - 2:2

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