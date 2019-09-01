"Спартак" не сможет рассчитывать сразу на двух футболистов в матче с "Зенитом"

Теги зенит санкт-петербургспартак москварезиуан мирзовтравмы

"Спартак" не сможет рассчитывать сразу на двух футболистов в матче с "Зенитом"

"Спартак" потерял двух игроков из-за травм перед матчем 8-го тура РПЛ с "Зенитом". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, во встрече не смогут участвовать защитник Айртон и полузащитник Резиуан Мирзов.

Айртон пропустит матч из-за недомогание. Скорее всего он вернется после паузы на игры сборных.

Мирзов не сможет выступать около 5-6 недель. У футболиста  разрыв связок стопы и несколько мелких переломов. 

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 1 сентября. Начало - в 19:00 мск.

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