"Спартак" не собирается отпускать Жиго зимой
Фото: инстаграм Самуэля Жиго/Автор неизвестен
Французский защитник московского "Спартака" Самуэль Жиго не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, руководство клуба требует, чтобы футболист до конца отработал свой контракт, который действует до лета 2022 года. Сам Жиго готов уйти в январе даже на более низкую зарплату, чем в составе "красно-белых".
В ныеншнем сезоне 28-летний Жиго провел за "Спартак" 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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