"Спартак" не собирается отпускать Жиго зимой

Фото: инстаграм Самуэля Жиго/Автор неизвестен

Французский защитник московского "Спартака" Самуэль Жиго не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, руководство клуба требует, чтобы футболист до конца отработал свой контракт, который действует до лета 2022 года. Сам Жиго готов уйти в январе даже на более низкую зарплату, чем в составе "красно-белых".

В ныеншнем сезоне 28-летний Жиго провел за "Спартак" 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Не пропустите: в "Спартаке" подвели итоги первого круга в РПЛ. | http://soccernews.ru