"Спартак" не собирается расставаться с Газизовым
"Спартак" не планирует увольнять Шамиля Газизова с поста гендиректора клуба. Об этом рассказал журналист Иван Карпов.
По информации источника, менеджер не покинет "красно-белых" в ближайшее время.
Сообщается, что у специалиста возникли разногласия с высшим менеджментом "Спартака" и Заремой Салиховой. Однако клуб не собирается расставаться с Газизовым.
Свой пост в "Спартаке" Газизов занял летом 2020 года.
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