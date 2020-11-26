"Спартак" не собирается расставаться с Газизовым

"Спартак" не планирует увольнять Шамиля Газизова с поста гендиректора клуба. Об этом рассказал журналист Иван Карпов.

По информации источника, менеджер не покинет "красно-белых" в ближайшее время.

Сообщается, что у специалиста возникли разногласия с высшим менеджментом "Спартака" и Заремой Салиховой. Однако клуб не собирается расставаться с Газизовым.

Свой пост в "Спартаке" Газизов занял летом 2020 года.

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