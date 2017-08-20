"Спартак" не собирается увольнять Карреру

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"Спартак" не собирается увольнять Карреру

Руководство "Спартака" не рассматривает вопрос об главного тренера команды Массимо Карреры, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, владелец "красно-белых" Леонид Федун продолжает доверять итальянскому специалисту, несмотря на провальное начало сезона.

Напомним, что после семи туров "Спартак" занимает лишь десятое место в Премьер-лиге.

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