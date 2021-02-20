"Спартак" не собирается выкупать Мозеса
"Спартак" не собирается выкупать у "Челси" Виктора Мозеса.
"Принципиальное решение уже принято руководством клуба. "Спартак" не будет выкупать игрока", - сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Еще не время принимать решение, оно будет принято после нескольких игр РПЛ", - отреагировал на эту информацию глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов.
В этом сезоне Мозес провел 10 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.
Читайте также: Мозес назвал худший матч в своей карьере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Лента новостей
-
Народный артист Лев Лещенко сделал прогноз на победителя Кубка России
-
"Спартак" обратился к фанатам после вылета из Кубка России
-
Клопп прокомментировал поражение в мерсисайдском дерби
-
"Спартак" не собирается выкупать Мозеса
-
"Эвертон" обыграл "Ливерпуль" на "Энфилде" впервые с 1999 года
-
Тедеско высказался о вылете "Спартака" из Кубка России
-
Орлов: "Дзюбе надо искать замену"
-
"Валенсия" без Черышева обыграла "Сельту"
-
Дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила "Шальке"
-
1
"Ливерпуль" проиграл "Эвертону" в мерсисайдском дерби
-
Булыкин назвал задачи "Локомотива" на остаток сезона
-
"Дженоа" вырвал ничью в матче с "Вероной". Шомуродов забил гол
-
"Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракт с Кавани
-
"Спартак" проиграл "Динамо" и вылетел из Кубка России
-
"Ливерпуль" теряет Хендерсона
-
"Марсель" сыграл вничью с "Нантом"
-
Стали известны подробности перехода Урунова из "Спартака" в "Уфу"
-
Семак прокомментировал вылет "Зенита" из Кубка России
-
"Атлетико" проиграл "Леванте" в матче Примеры
-
Экс-арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота "Зенита" в кубковом матче