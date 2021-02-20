"Спартак" не собирается выкупать Мозеса

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"Спартак" не собирается выкупать Мозеса

"Спартак" не собирается выкупать у "Челси" Виктора Мозеса.

"Принципиальное решение уже принято руководством клуба. "Спартак" не будет выкупать игрока", - сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Еще не время принимать решение, оно будет принято после нескольких игр РПЛ", - отреагировал на эту информацию глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов.

В этом сезоне Мозес провел 10 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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