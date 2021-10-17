"Спартак" не станет продлевать контракт с Кутеповым на нынешних условиях

Фото: инстаграм Кутепова/Автор неизвестен

Российский защитник московского "Спартака" Илья Кутепов может сменить клубную прописку.

Как сообщает "Спорт-Экспресса", красно-белые не намерены продлевать с защитником контракт на нынешних условиях. Сейчас оклад футболиста составляет около 2,3 миллионов евро в год.

Нынешний контракт Кутепова со "Спартаком" рассчитан до лета 2022 года.

В текущей кампании российский игрок принял участие в двух играх РПЛ.

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