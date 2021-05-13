"Спартак" не станет продлевать контракт с Тигиевым

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

"Спартак" не будет продлевать срок соглашения с защитником Георгием Тигиевым

"Контракт с Тигиевым действительно продлен не будет", – сказал пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин.

Напомним, что 25-летний игрок перешел в "Спартак" в 2017 году из "Анжи". Во время выступлений в "Спартаке" он дважды уходил в аренду: в "Крылья Советов" и минское "Динамо". После возвращения в Москву Тигиев выступал за "Спартак-2".

Также не пропустите: Роналду прокомментировал свой сотый за "Ювентус". | http://soccernews.ru