"Спартак" не сумел обыграть "Славен" в товарищеском матче

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"Спартак" не сумел обыграть "Славен" в товарищеском матче

В товарищеском матче "Спартак" сыграл вничью с хорватским "Славеном". Единственный мяч "красно-белых" на счету нападающего Луиса Адриано. В этом матче за "Спартак" дебютировал сербский защитник Марко Петкович.

"Спартак" Россия – "Славен" Хорватия – 1:1 (0:0)
Голы: Луис Адриано, 53 - 1:0, Богоевич, 78 - 1:1

"Спартак": Ребров, Ещенко (Петкович, 46), Кутепов, Боккетти (Джикия, 46), Комбаров, Фернандо, Самсонов (Глушаков, 46), Попов (Жано, 46), Промес, Зе Луиш (Бакаев, 46), Луис Адриано.

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