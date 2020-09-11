"Спартак" не ведёт переговоры об уходе Кутепова

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов опроверг слухи о возможном уходе из клуба защитника Ильи Кутепова.

"Мы не ведём переговоры по Кутепову", - сказал Газизов.

Ранее агент футболиста заявил, что "красно-белые" готовы продать центрбека за сумму от 2 до 2,5 миллионов евро из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Интерес к Кутепову проявляют "Антальяспор" и два российских клуба.

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