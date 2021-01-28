"Спартак" не ведет переговоры с "Фенербахче" о трансфере Туфана

Директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов дал комментарий касательно слухов о трансфере хавбека "Фенербахче" Озана Туфана.

"Спартак" не делал предложение "Фенербахче" по приобретению Озана Туфана", – приводит слова Фетисова Sport24.