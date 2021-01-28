"Спартак" не ведет переговоры с "Фенербахче" о трансфере Туфана

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"Спартак" не ведет переговоры с "Фенербахче" о трансфере ТуфанаДиректор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов дал комментарий касательно слухов о трансфере хавбека "Фенербахче" Озана Туфана.

"Спартак" не делал предложение "Фенербахче" по приобретению Озана Туфана", – приводит слова Фетисова Sport24.

Как сообщалось ранее, "красно-белые" готовы предложить за полузащитника 7 млн евро. На игрока также претендует ЦСКА. Кроме клубов РПЛ, футболист входит в сферу интересов "Милана", "Вест Бромвича" и "Кристал Пэлас".

Контракт Туфана с турецким клубом рассчитан до июня 2023 года.

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