"Спартак" не воспользовался возможностью отказать "Зениту" в переносе очного поединка

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"Спартак" не воспользовался возможностью отказать "Зениту" в переносе очного поединкаМосковский "Спартак" не воспользовался возможностью отказать питерскому "Зениту" в переносе очного поединка.

Как информирует Советский спорт, "красно-белые" имели право не идти на уступки "сине-бело-голубым", которые попросили сыграть матч между собой в рамках 18 тура РФПЛ не 26-го ноября, а днем позже, так как в подобных случаях Премьер-Лига принимает сторону того клуба, который выступает в ЛЧ.

Отметим, что "Спартак" 21-го ноября встретится в Лиге Чемпионов со словенским "Марибором", а "Зенит" 23-го ноября - с македонским "Вардаром".

Не пропустите: "Зенит" может перенести также свой матч против "Уфы". | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Тут скорее Спартаку не разрешили отказать Зениту.

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