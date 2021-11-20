"Спартак" не выиграл в седьмом матче подряд

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Московский "Спартак" не сумел выиграть в седьмом матче подряд, потерпев поражение от "Краснодара" (1:2) в 15-м туре Российской Премьер-лиги.

В последний раз "Спартак" побеждал 3 ноября в поединке 10-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0). С тех пор "красно-белые" проиграли "Зениту" (1:7) и "Лестеру" (3:4), а также сыграли вничью с "Динамо" (2:2), "Ростовом" (1:1), "Лестером" (1:1) и "Локомотивом" (1:1).

Следующий матч "Спартак" проведет 24 ноября на своем поле с "Наполи".

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