"Спартак" не выигрывает трофеи третий год подряд

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"Спартак" не выигрывает трофеи третий год подряд

Московский "Спартак" проиграл "Зениту" (1:2) в полуфинальном матче Кубка России и выбыл из борьбы в турнире.

Таким образом, "красно-белые" в очередной раз остались без трофеев. Клуб не может выиграть третий год подряд. Последним титулом команды остается Суперкубок России, выигранный в июле 2017 года.

После 29 туров РПЛ "Спартак" занимает 9 место в турнирной таблице.

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