"Спартак" не взял Промеса на матч с "Арсеналом"

Форвард "Спартака" Квинси Промес пропустит матч 19-го тура первенства России с тульским "Арсеналом".

Тренерский штаб принял решение предоставить отдых голландскому футболисту.

Так, его имени не было в числе футболистов, которые приехали в Тулу.

Встреча состоится сегодня, 1 декабря.

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