"Спартак" не захотел приглашать Венгера
Фото твиттер Rob Hoadley
Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о несостоявшемся назначении Арсена Венгера на пост главного тренера московского "Спартака".
"В своё время "Спартак" был готов возглавить Арсен Венгер, говорил: "Ну, красно-белых то я тренировал, мне не в новинку, могу и дальше тренировать!". Он к России вообще очень хорошо относится. Но в "Спартаке" отказались от идеи приглашения Венгера. Даже никакой встречи не было, хотя Арсен ждал нас. Но мне сказали в клубе что-то типа "Не надо нам такого хорошего тренера", - заявил Варга.
72-летний Венгер с 1996 по 2018 год возглавлял лондонский "Арсенал", после чего уже не вернулся к тренерской работе.
Сейчас француз занимает должность главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.
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