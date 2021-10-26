"Спартак" - о встрече с болельщиками: "Прятаться никто не будет"

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов подтвердил готовность представителей команды провести встречу с фанатским активом.

"Неоднократно говорил, что клуб и команда открыты для разговора с болельщиками. Если какие-то объединения выступят с инициативой о разговоре, прятаться никто не будет", - сказал Зеленов.

Ранее сообщалось, что на этой неделе с футболистами и главным тренером Руем Виторией собираются встретиться члены объединений "Фратрия" и Supporters group.

Стороны обсудят неудовлетворительные результаты "красно-белых" в последних матчах. В частности, позорное поражение "Спартака" от "Зенита" со счётом 1:7.

Не пропустите: Петербургский суд наказал пять фанатов "Спартака", задержанных в перерыве игры с "Зенитом". | http://soccernews.ru