"Спартак" обеспечил себе выход в весеннюю стадию еврокубков

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Марибором".

Благодаря этому отрыв российского клуба над соперником по-прежнему составляет четыре очка.

Таким образом "красно-белые" гарантировали себе, как минимум, третье место в своей группе и выход в весеннюю стадию еврокубков.

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