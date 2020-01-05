"Спартак" обеспокоен интересом "Рубина" к Солтмураду Бакаеву

"Спартак" не собирается расставаться с полузащитником Солтмурадом Бакаевым.

Сообщается, что московский клуб обеспокоен интересом "Рубина" к 20-летнему футболисту. В ближайшее время "Спартак" постарается подписать новое соглашение с игроком.

Напомним, что действующий контракт Бакаева с клубом истекает ближайшим летом.

В этом сезоне Бакаев принял участие в трех матчах за первую команду.

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