"Спартак" обеспокоен массовыми задержаниями фанатов команды

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"Спартак" обеспокоен массовыми задержаниями фанатов команды

Московский "Спартак" опубликовал официальное заявление в связи с задержанием полицией десятков болельщиков команды.

"Совет Директоров футбольного клуба "Спартак-Москва" выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися задержаниями болельщиков "Спартака", провожавших команду на матч в Тулу. Действия болельщиков были направлены на поддержку любимой команды. Яркий перформанс оценили и клуб, и команда. Мы считаем, что подобные действия болельщиков не должны квалифицироваться как хулиганство. Никто не пострадал, а перекрытая дорога по факту используется в основном клубным транспортом.

Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба. Всем известны аналогичные акции других клубов в том числе в других городах страны. Одновременно с этим просим наших болельщиков теснее взаимодействовать с клубом во избежание подобных ситуаций и действовать в рамках законодательства Российской Федерации", - говорится в заявлении "красно-белых".

По последним данным, правоохранители задержали около 70 фанатов "Спартака". Некоторых из них подозревают в хулиганстве.

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