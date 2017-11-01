"Спартак" обратился к болельщикам перед матчем ЛЧ с "Севильей"

"Спартак" попросил своих болельщиков не покупать билеты на игру группового этапа Лиги Чемпионов с "Севильей". Игра состоится сегодня, 1 ноября.

Напомним, что в УЕФА запретили продажу билетов для поклонников московского клуба на гостевой сектор.

"Накануне игры состоялось совещание по безопасности с участием офицера по безопасности УЕФА, представителей "Севильи" и "Спартака". В ходе него была предоставлена чрезвычайно важная информация для наших болельщиков. А именно – в день матча билеты в кассах продаваться не будут.

Ранее билеты на эту встречу продавались испанским клубом только держателям абонементов. Все билеты именные. Проход на стадион будет осуществляться при предъявлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность. Это будет сделано для того, чтобы сверить персональные данные болельщика с фамилией, указанной на билете. Просим вас воздержаться от покупки билетов с рук.

Болельщикам, находящимся как на стадионе, так и за его пределами, убедительная просьба – соблюдать правила поведения зрителей во время спортивного соревнования согласно регламенту УЕФА и, в частности, не использовать пиротехнические изделия в ходе игры. Нарушение регламента в предстоящей встрече может обернуться для "Спартака" гораздо более серьезными санкциями", – говорится в официальном заявлении красно-белых. | http://soccernews.ru