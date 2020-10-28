"Спартак" обратился к болельщикам перед матчем РПЛ с "Ростовом"
Пресс-служба "Спартака" выступила с обращением к болельщикам московского клуба перед матчем 13-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом".
Клуб попросил прощения у фанатов в связи с тем, что на игру будет допущено ограниченное количество зрителей из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве. Клуб проведет жеребьевку среди владельцев абонементов. Те, кто не выиграет в этой своеобразной лотерее, получат право посещения матча "Спартак" - "Краснодар" во втором круге чемпионате России, а также матч 1/8 финала Кубка России, если он состоится на "Открытие Арене".
Матч "Спартак" - "Ростов" состоится в субботу, 31 октября. Начало встречи - в 16:30 мск.
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