"Спартак" обратился к болельщикам перед матчем с "Зенитом"

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"Спартак" обратился к болельщикам перед матчем с "Зенитом"

"Спартак" перед матчем 18-го тура РПЛ с "Зенитом" на своем сайте обратился к болельщикам клуба.

В заявлении красно-белные просят заблаговременно прибыть на матч, а также воздержаться от использования пиротехники.

"Для удобства зрителей крыша стадиона в день матча будет закрыта. В этой связи убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры. В случае задымления матч будет остановлен, что может повлечь за собой техническое поражение команды", - говорится в сообщении.

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 1 декабря на "Газпром Арене" и начнется в 19:00 (мск).

"Зенит" - лидер чемпионата России, "Спартак" располагается на 6 месте.

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