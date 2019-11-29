"Спартак" обратился к болельщикам перед матчем с "Зенитом"
"Спартак" перед матчем 18-го тура РПЛ с "Зенитом" на своем сайте обратился к болельщикам клуба.
В заявлении красно-белные просят заблаговременно прибыть на матч, а также воздержаться от использования пиротехники.
"Для удобства зрителей крыша стадиона в день матча будет закрыта. В этой связи убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры. В случае задымления матч будет остановлен, что может повлечь за собой техническое поражение команды", - говорится в сообщении.
Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 1 декабря на "Газпром Арене" и начнется в 19:00 (мск).
"Зенит" - лидер чемпионата России, "Спартак" располагается на 6 месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14