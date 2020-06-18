"Спартак" обратился к болельщикам перед возобновлением РПЛ
Московский "Спартак" на своём официальном сайте опубликовал обращение в связи со скорым рестартом футбольного сезона в России.
"Дорогие красно-белые болельщики! Сегодня весь мир столкнулся с тяжелым испытанием, которым стала пандемия коронавируса. Она коснулась всех отраслей экономики, всех сфер нашей жизни. К сожалению, спорт, и футбол в частности, не стал исключением. Из-за карантина и остановки футбольных турниров клубы по всей планете вынуждены идти на сокращение бюджетов и оптимизировать расходы. Некоторые из них не смогли пережить эпидемию и прекратили существование в своем нынешнем виде.
ФК "Спартак-Москва" также был вынужден реагировать на эти вызовы: как вы знаете, клуб попросил футболистов и тренерский штаб основного состава о сокращении зарплаты в апреле и мае. И мы благодарны нашей команде за то, что она с пониманием отнеслась к сложившейся ситуации. Мы благодарны нашим партнерам и спонсорам, которые не отвернулись от клуба в трудную для всех минуту, продолжая выполнять все контрактные обязательства, невзирая на сложные обстоятельства. Мы благодарим всех и каждого нашего болельщика за то, что вы продолжаете следить за любимым клубом и переживать за него, с нетерпением ожидая того момента, когда вернется футбол. Именно в этом единстве и есть наша сила. И именно эта сила делает "Спартак" великим!
Преодоление - в нашей крови! Только вместе превозмогая трудности и обстоятельства, спартаковцы всегда добивались больших достижений. Так будет и теперь. Клуб продолжит ставить перед собой самые высокие цели, развиваться и двигаться вперед. Сегодня ФК "Спартак-Москва" прикладывает максимум усилий для того, чтобы болельщики могли вернуться на трибуны. Без вашей поддержки футбол не имеет смысла.
К сожалению, в текущих обстоятельствах согласно требованиям Роспотребнадзора на стадионы допускаются только болельщики в количестве 10% от вместимости арен. В нашем случае это около 4 500 зрителей при почти 14 000 реализованных абонементов на сезон-2019/2020. В ближайшее время клуб представит решение по распределению квоты на посещение каждого из 4 оставшихся домашних матчей сезона среди владельцев абонементов на сезон-2019/2020. Мы рассчитываем на ваше понимание в связи со сложившимися обстоятельствами. Один за всех, и все за одного!" - говорится в публикации клуба.
Напомним, что для "Спартака" сезон возобновится в субботу, 20 июня, матчем против тульского "Арсенала". "Народная команда" в турнирной таблице РПЛ идёт на восьмом месте. В полуфинале Кубка России подопечные Доменико Тедеско встретятся с "Зенитом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20