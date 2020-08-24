"Спартак" обратился к болельщикам после победы над "Локомотивом"

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"Спартак" обратился к болельщикам после победы над "Локомотивом"

"Спартак" в твиттере обратился к болельщикам команды после победного матча 4-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1).

"Как настроение, красно-белые?", - написала пресс-служба клуба в твиттере.

После 4 туров РПЛ "Спартак" набрал 8 баллов и расположился на 2 месте в турнирной таблице. В следующем туре "красно-белые" встретятся с "Ротором".

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