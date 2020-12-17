"Спартак" обратился к болельщикам после завершения первой части сезона
Пресс-служба московского "Спартака" обратилась к болельщикам после завершения первой части сезона.
"Вновь в этом сезоне не остались без вашей поддержки на выезде. Готовы исправлять ошибки. Борьба продолжается!" - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter московского клуба.
После 19 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков. Отставание "красно-белых" от "Зенита" составляет шесть очков.
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