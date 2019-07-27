"Спартак" обратился к болельщикам в преддверии матча с "Тамбовом"

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала на своём официальном сайте обращение к болельщикам команды в преддверии матча третьего тура РПЛ против "Тамбова".

"Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнические изделия в ходе игры", - говорится в публикации.

Напомним, что матч "Тамбов" - "Спартак" состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.

Также стоит отметить, что у фанатов "красно-белых" возникли проблемы с правоохранителями после матча с "Ростовом". Силовики пытались выявить тех, кто использовал пиротехнику на трибунах, что привело к столкновениям.

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