"Спартак" обратился к фанатам после поражения от "Рубина"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Спартака" выступила с заявлением после поражения команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" (0:1).
"Красно-белые", спасибо за поддержку. Вы, как и всегда, были шикарны. В следующих матчах приложим все усилия, чтобы порадовать вас", — говорится в сообщении "Спартака" в твиттере.
Во 2-м туре чемпионата России "Спартак" на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов". Матч состоится 30 июля, и начнется в 19:00 мск.
Не пропустите: Витория высказался о поражении от "Рубина". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Рубин" показал раздевалку команды после победы над "Спартаком"
-
Соболев требует от "Спартака" повышения зарплаты
-
"Спартак" обратился к фанатам после поражения от "Рубина"
-
"Бавария" - "Аякс" - 2:2 (видеообзор)
-
1
"Манчестер Юнайтед" проиграл клубу из Чемпионшипа (видеообзор)
-
1
"Брюгге" усилился воспитанником ПСЖ
-
"Зенит" близок к трансферу хавбека "Валенсии"
-
Форвард "Рубина" Деспотович оценил свои шансы заиграть в "Реале"
-
Главные новости дня: 24 июля
-
"Бавария" нацелилась на двух игроков из чемпионата Нидерландов
-
Семак отреагировал на назначение Карпина в сборную России
-
1
Кейн думает, что "Тоттенхэм" продаст его этим летом
-
Недвед сделал заявление касательно будущего Роналду и Дибалы в "Ювентусе"
-
Витория высказался о поражении от "Рубина"
-
Слуцкий прокомментировал победу над "Спартаком"
-
2
Товарищеские матчи: "Барселона" обыграла "Жирону", "Ювентус" был сильнее "Чезены"
-
Наингголан может покинуть "Интер"
-
"Ницца" усилилась бывшим полузащитником "Ювентуса"
-
1
"Шахтер" переиграл "Ингулец" в первом матче Де Дзерби в УПЛ
-
1
"Спартак" проиграл "Рубину", "Локомотив" победил "Арсенал"