"Спартак" обратился к фанатам после поражения от "Рубина"

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Спартака" выступила с заявлением после поражения команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" (0:1).

"Красно-белые", спасибо за поддержку. Вы, как и всегда, были шикарны. В следующих матчах приложим все усилия, чтобы порадовать вас", — говорится в сообщении "Спартака" в твиттере.

Во 2-м туре чемпионата России "Спартак" на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов". Матч состоится 30 июля, и начнется в 19:00 мск.

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