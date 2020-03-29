"Спартак" обратился с обращением к болельщикам из-за пандемии коронавируса

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"Спартак" обратился с обращением к болельщикам из-за пандемии коронавируса

Московский "Спартак" выступил с обращением к болельщикам в связи с пандемией китайского коронавируса COVID-19.

"Соблюдайте социальную дистанцию. Не выходите из дома без крайней необходимости и берегите себя!" – сообщает пресс-служба "Спартака" в официальном Twitter "красно-белых".

Напомним, что чемпионат России приостановлен как минимум до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Также приостановлены еврокубки и все национальные чемпионаты, кроме Беларуси.

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