"Спартак" обратился в судейский комитет по поводу работы арбитров в матче с "Зенитом"

"Спартак" обратился в судейский комитет РФС после матча 1/2 Кубка России с "Зенитом" (1:2). Об этом сообщает Sport24.

Московский клуб попросил комитет дать оценку действиям бригады арбитров под руководством Сергея Иванова по четырем моментам.

Отметим, что в этой встрече было много спорных моментов: два не назначенных пенальти на игроке "Спартака" Александре Соболеве и отмененный гол Самюэля Жиго.

В финале "Зенит" встретится с "Химками". Матч пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

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